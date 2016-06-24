DM: У атлетов России меньше 2 недель, чтобы убедить IAAF в своей «чистоте»

У российских спортсменов, желающих участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, осталось менее двух недель на то, чтобы убедить Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), что они не причастны к употреблению допинга, сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе, напоминает издание, IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), из-за которой российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях.

Однако во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Рио, однако для этого они в индивидуальном порядке должны быть допущены к играм.

И вот теперь IAAF опубликовала требования к спортсменам. Согласно этим требованиям, заявители должны будут направить электронное письмо на английском языке генеральному секретарю ассоциации, а также предоставить документальные доказательства, демонстрирующие их «чистую антидопинговую историю», которая может быть подтверждена проверками в рамках других заслуживающих доверия антидопинговых систем. Как поясняет Daily Mail, последнее требование исключает тех легкоатлетов, которые могут сослаться лишь на отрицательные результаты допинг-тестов, проведенных российской стороной.

Кроме того, связи с оказавшимися под запретом тренерами, длительные периоды без сдачи анализов на допинг, а также неполная информация о местонахождении спортсмена – все это будет играть против заявителей.

С учетом того что большинство российских атлетов тренируется на Родине, IAAF уже заявила, что только очень небольшое число спортсменов сможет проскочить в эту «щель в двери». А по мнению некоторых наблюдателей, в Олимпиаде смогут принять участие лишь 3-4 российских легкоатлета.

Все это спровоцировало «яростную реакцию со стороны России», говорится в статье. В четверг Олимпийский комитет России подтвердил, что «он будет подавать коллективную апелляцию против решения IAAF в Спортивный арбитражный суд», утверждает издание.

Британский таблоид Daily Mail также отмечает, что в требованиях IAAF кроется еще один потенциальный повод для «склоки». Речь идет о том, под каким флагом будут выступать допущенные к Олимпиаде российские спортсмены. IAAF и Всемирное антидопинговое агентство настаивают на том, что легкоатлеты должны выступать под флагом Международного олимпийского комитета, однако президент МОК Томас Бах во вторник заявил, что хотел бы, чтобы эти спортсмены были частью своей национальной команды и выступали под российским флагом.

Фото: Reuters