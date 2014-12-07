ST: Россияне расплачиваются за беспечные годы путинского процветания

Российские власти ничего не могут поделать с надвигающимся кризисом, потому что он вызван внешними факторами: падением цен на нефть и санкциями Запада. По словам журналиста Sunday Times, у многих россиян стремительно падает качество жизни, а цены на товары растут. Страна жила припеваючи на доходы с экспорта сырья, не желая проводить реформы. Но теперь «предстоят тяжелые времена – не только для россиян, но и для Путина», пишет британское издание.

Британская газета Sunday Times проиллюстрировала кризис, который переживает российская экономика, на примере отдельно взятой москвички. Мать-одиночка Валерия Иванова в течение нескольких лет работала менеджером в одном частном банке, зарабатывая ежемесячно 5000 долларов, что втрое превышает средний месячный доход в стране. У нее есть иномарка, квартира с двумя спальнями. Она часто проводит время за границей и в этом году планировала встретить Новый год в Париже.



Однако 14 лет спустя после того, как Путин впервые стал президентом, жизнь Валерии Ивановой резко изменилась к худшему. С января зарплата 35-летней россиянки, переехавшей в Москву в 2002 году, уменьшилась на 40%. Ее рублевые сбережения также начали терять в цене, пока она не перевела их в валюту. Ее ипотечный взнос в валюте, наоборот, удвоился, и теперь она рискует тем, что банк может изъять ее квартиру за неуплату ипотеки.



Теперь, по словам Ивановой, ей придется «забыть о Париже» и встретить Новый год «с родителями в Сибири». Причины проблем Валерии Ивановой связаны с падением цен на нефть, международной геополитикой и «близорукостью Кремля», считает журналист Times.



Владимир Путин столкнулся с самой крупной угрозой за все время своего правления: Россия стоит на грани отсроченной рецессии. Половина доходов страны связана с нефтью и газом, и за прошедшие несколько недель цены на нефть упали почти на 40%. С каждым долларом, на который понижалась цена нефти, Россия теряла около 2 миллиардов долларов ежегодного дохода. «Двойной удар санкций и падающих цен на нефть», по формулировке автора статьи, обрушили курс рубля к доллару почти на 40%. А жители России начали в массовом порядке менять рубли на иностранную валюту.



Выступая перед Федеральным Собранием РФ, президент высоко оценил патриотизм россиян и их стойкость в решительные исторические моменты. В отношении санкций Владимир Путин заявил, что это «не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине и даже не в связи с так называемой "крымской весной". Уверен, что если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на неё, а еще лучше – использовать в своих интересах».



«Несмотря на все свое пренебрежение к санкциям, Кремль в замешательстве, - приводит издание слова Криса Уифера, консультанта иностранных фирм, собирающихся инвестировать в Россию. – В Кремле осознали всю серьезность кризиса. Настоящая проблема в том, что Путин с этим почти ничего не может сделать, так как два главных фактора, влияющих на девальвацию рубля, а также потерю кредитных и иностранных инвестиций, являются внешними. Это санкции и падение цен на нефть».



Ослабление рубля вызвало повышение цен на потребительские товары. Ожидается, что в январе инфляция составит 12%. Стоимость гречки выросла вдвое и «даже проститутки задрали цены», негодует автор статьи.



По словам Михаила Фрадкова, главы российской разведки, «никто не хочет видеть Россию сильной и независимой». Это заявление не соответствует действительности, считает журналист, зато находит отклик у обычных россиян. Антиамериканские настроения сейчас сильнее, чем во времена холодной войны, уверяет автор статьи.



«Все это замечательно – бить себя в грудь и кричать “Покупайте российское!”, - сообщил изданию бывший сотрудник российского телеканала, уволенный за свои критические взгляды. – Но попробуйте для начала купить российский телевизор. Мы больше ничего не производим, кроме оружия. Но удачи вам, если решите прожить с одной только крылатой ракетой».



Официальные источники также не сообщают россиянам, что экономика страны значительно замедлила свой рост еще до принятия санкций и падения цен на нефть, а рубль начал свое падение даже до кризиса на Украине, сообщает Sunday Times.



Многие эксперты согласны с тем, что Путин упустил шанс использовать неожиданное богатство от высоких цен на нефть для модернизации экономики. Вместо этого он потратил рекордную сумму 50 миллиардов долларов на свое детище – Олимпиаду в Сочи. «Русские жили припеваючи на 3 триллиона долларов в год, полученные от продажи нефти и газа, не желая меняться и проводить реформы», - утверждает Крис Уифер.



Рекордный рейтинг популярности Путина, который нынче превышает 80%, по большей части связан с улучшением качества жизни россиян, и это «процветание» сейчас находится под угрозой. Посмотрим, что будет, когда россияне «начнут страдать по-настоящему», сообщил изданию деловой партнер одного из российских олигархов. По его словам, российская элита уже расстроена тем, куда Путин привел страну, но она слишком боится выказать свое недовольство.



«Предстоят тяжелые времена – не только для россиян, но и для Путина», - приводит в завершение статьи Sunday Times слова бизнес-партнера российского олигарха.



Фото: DENIS SINYAKOV / AFP