TV4: Парни из Техаса не смотрят на латышей сверху вниз

На крупнейшей учебной базе НАТО в Балтийском регионе латвийские солдаты проходят подготовку под руководством американских инструкторов. Местные сразу нашли общий язык с обстрелянными техасцами, сообщает TV4. Учения альянса должны показать Москве, что Прибалтику в беде не бросят, отмечает шведский телеканал.

Недалеко от Риги в местечке Адажи расположилась крупнейшая в регионе учебная база НАТО, на которой латвийские солдаты проходят боевую подготовку под руководством американских союзников, сообщает шведский канал TV4.

«Те, кто считает, будто прошедшие Ирак и Афганистан техасцы смотрят на латышей сверху вниз, ошибаются», – подчеркивает корреспондент канала.

Сами латвийские солдаты рассказывают, что никакого «комплекса старшего брата» в сотрудничестве с американцами больше нет. «Мы здесь все равны», – поясняет военнослужащий Гинтс Линде.

База Адажи является самым крупным тренировочным полигоном во всем Балтийском регионе, и все больше стран НАТО – среди них, например, Великобритания и Норвегия – проводят учения именно здесь, сообщает TV4.

После обострения ситуации в регионе в связи с украинским кризисом США впервые под флагом НАТО дислоцировали в Европе танковые части. Они расположились в тех странах, которые граничат с Россией. В течение осени альянс проводит несколько масштабных учений в регионе.

С появлением американской тяжелой техники латвийской армии пришлось многому учиться. Капитан Эрикс Кейстерс объясняет, что из-за своих скромных масштабов латвийская армия более привычна к использованию пехотных тактик. Однако теперь латвийские силы учатся задействовать новую технику в учениях. Репортаж TV4 показывает американские БМП, которые еще не успели перекрасить под северные широты – они покрашены в цвет иракской пустыни.

На парламентских выборах в Латвии в этом году доминировала тематика безопасности и обороны, напоминает шведский канал. В 2014 году российские самолеты были замечены вблизи латвийского воздушного пространства 180 раз, тогда как за последние пять лет таких случаев было всего 40, напоминает TV4. Большинство избирателей проголосовало за продолжение политики, ориентированной на Евросоюз и НАТО.

«Это посылает России мощный сигнал: что мы не одни, – заявляет министр обороны Латвии Раймондс Вейонис. – Ведь Россия с помощью “мягкой силы” пытается убедить нас, что ни одна страна НАТО не поддержит нас в кризисной ситуации».

Фото: PETRAS MALUKAS / AFP