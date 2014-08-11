Бывший постпред США: На Украине Россия добилась всего, чего могла

Как утверждает бывший постоянный представитель США при ООН Билл Ричардсон, Россия, вероятно, достигла тех целей, которые потенциально ставила перед собой в украинском кризисе. Возросла популярность Путина, в состав Федерации вошел Крым - однако теперь российский президент бездействует. Значит, Москва больше не намерена ни на что претендовать на Украине, сообщает CNN.

Господин посол, говоря об этой ситуации, я всегда напоминаю нашим зрителям, что она сложилась не в какой-нибудь отдаленной стране, а в Европе. Конечно, речь идет о бывшей советской республике, однако Украина находится в Европе. Какие коренные изменения это привносит в отношения между США, Западом - и Россией? Мы уже не раз ставили этот вопрос, но не возвращаемся ли мы к вражде периода холодной войны?

БИЛЛ РИЧАРДСОН, бывший постоянный представитель США при ООН: Да, вы правы, российско-американские отношения сейчас плохие – и по вопросу Сирии, и по Ирану, и по контролю за вооружениями – а теперь еще ухудшаются из-за Украины и экономических санкций. Я бы не назвал это холодной войной, я бы сказал, что речь идет о значительном росте напряженности между двумя сверхдержавами, из которых США – основная.





Однако, как мне кажется, на проверку здесь выходят не только отношения между Россией и Америкой, но и между Россией и Европой. Я считаю, что Европа – ключевой фактор. Если у кого-то и есть рычаги воздействия на Россию, так это у Европы – торговые, коммерческие и газовые. При этом Россия имеет доступ к равнозначным обратным рычагам воздействия. По-моему, мы видим значительный рост напряженности в военной, экономической и политической сфере в российско-европейских отношениях, что тоже имеет значение.





Вот в чем это выражается на практике: Россия сейчас, я думаю, возможно, добилась всего, на что потенциально рассчитывала. То есть, Россия добилась ряда успехов: присоединила Крым, рейтинг популярности Путина достиг 90 процентов. Однако не слишком ли высока цена на международной арене? Вероятно, слишком. Я думаю, последствия мы видим в действиях Путина в последнее время – а точнее, в его бездействии – на Украине.

Россия ведь также ввела ряд ответных санкций против западных стран. Спасибо вам, господин посол.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.

Дата выхода в эфир 11 августа 2014 года.