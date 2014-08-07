Жители Донецка рассказали Sky News о том, как их уничтожают

Жестокие артобстрелы Донецка украинской армией приводят ко все большим разрушениям. Растет и число жертв среди мирного населения, сообщает Sky News. Горожане считают происходящее спланированным геноцидом, цель которого - «очистить» территорию от местных жителей.

Президент Обама заявил, что Украина не нуждается в дополнительной военной поддержке для борьбы с сепаратистами на востоке страны. Однако он добавил, что российское вторжение поднимет «ряд иных вопросов». Комментарии господина Обамы последовали после того, как НАТО заявило о 20 тысячах российских военнослужащих, стянутых к украинской границе. Представители Альянса также отметили, что Россия может использовать гуманитарную миссию как предлог для вторжения. С репортажем корреспондент Sky News Джастин Безенки.

Жители Донецка осматривают повреждения от недавнего артобстрела, который превратил часть их рынка в руины и оставил воронку посреди улицы. Дети играют около оставленных снарядами рытвин. Разрушения, которые несет война, стали частью их повседневной жизни.

На рынке жители обыскивают развалины и обломки киосков и магазинов. Эти люди оказались зажаты между позициями украинской армии и повстанцев. Смерти и разрушения вызывают у них ярость.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОНЕЦКА: Геноцид. По-моему мнению, убивать людей просто так - это геноцид.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОНЕЦКА: Их задача – разрушить инфраструктуру, и медленно, шаг за шагом выбивать отсюда людей, продвигаясь к центру. Так я считаю.

Сейчас все опасаются, что бои станут более ожесточенными. За последние несколько дней украинское правительство вытеснило повстанцев из небольших городов, а также усилило натиск на административные центры региона – Донецк и Луганск.

Эти повстанцы на блокпостах в пригороде Донецка Марьине бдительны и насторожены. Линия фронта добралась и до их позиций. И они теперь противостоят украинским силам. Если Россия не вмешается, они самостоятельно попытаются справиться с прямым штурмом. Вмешательство России многие в этом регионе считают действительно возможным.

ДОНАЛЬД ТУСК, премьер-министр Польши: У нас имеются причины полагать - такую информацию я получаю вот уже несколько часов, - что угроза непосредственного вторжения выше, чем ещё несколько дней тому назад.

Даже украинские военные видят реальную угрозу прямого вмешательства Москвы.

АНДРЕЙ ЛЫСЕНКО, спикер СНБО Украины: Если будет прямая агрессия, то очевидно, что будет и адекватный ответ со стороны всех вооруженных формирований Украины.

На деле же, дать адекватный ответ, возможно, окажется делом нелегким. В то время как Россия отрицает наращивание войск на границе, НАТО заявляет, что 20 тысяч находящихся в боевой готовности солдат сосредоточены неподалеку от нее. Однако, если Москва предпримет военные действия, Запад скорее всего не вмешается, а лишь ограничится новыми санкциями. А более масштабные бои, к которым все идет, приведут к еще большим жертвам и разрушениям.

Дата выхода в эфир 07 августа 2014 года.