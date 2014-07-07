ВВС: Шеварднадзе запомнят не президентом, а министром

Как считает британский BBC, покойного Эдуарда Шеварднадзе на Западе запомнят не как президента независимой Грузии, а как соратника Михаила Горбачева, который сыграл одну из ключевых ролей в окончании холодной войны, падении Берлинской стены и «советской империи».

После долгой болезни на 87-ом году жизни скончался Эдуард Шеварднадзе, министр иностранных дел СССР и президент Грузии в 1995-2003 годах. Как сообщает BBC World News, на Западе Шеварднадзе известен как дипломат-новатор, выполнявший важную миссию в последние годы существования «советской империи»: он сыграл не последнюю роль в падении Берлинской стены и завершении холодной войны.

Аналитик русской службы BBC Павел Бандаков рассказал, что Эдуарда Шеварднадзе, скорее всего, будут помнить в первую очередь в западных странах, а не в его родной Грузии или других бывших советских республиках. На посту министра иностранных дел СССР Шеварднадзе сменил «советского аппаратчика» Андрея Громыко, известного как «Мистер Нет» за многолетний жесткий внешнеполитический курс.

Новый министр кардинально отличался от своего предшественника: он первым начал улыбаться западным партнерам, кроме того он первым стал употреблять само слово «партнер» в отношении европейских стран, которые на протяжении десятилетий воспринимались Советским Союзом исключительно как «противники», подчеркивает Бандаков. Таким образом, считает аналитик, Шеварднадзе можно назвать дипломатом-новатором, благодаря которому пала Берлинская стена и завершилась холодная война.

Как бывший министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе мог наслаждаться спокойной жизнью в Швейцарии, в России или в любой другой стране, ведь его знали и любили практически во всем мире, отмечает аналитик BBC. Однако он сделал иной выбор: Шеварнадзе вернулся в родную Грузию, где выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

Высокий рейтинг популярности обеспечил ему 70% голосов избирателей, однако вскоре на избранного главу государства обрушились обвинения в коррупции, а в 2003 году Шеварднадзе был свергнут в ходе бескровной «революции роз». Последние годы он провел вдали от политических страстей. Бандаков полагает, что Эдуарду Шеварднадзе не хватало его работы, его сограждан, его бывших коллег, в том числе Михаила Горбачева, с которым он был в хороших отношениях, но «что произошло, то произошло». Шеварднадзе запомнят как политика, изменившего судьбу Восточной Европы и Европы в целом, уверен аналитик BBC.

Фото: AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET