Россия будет возвращать книги Шнеерсона через суд

Библиотека Шнеерсона вновь стала предметом спора между Россией и США,сообщает ВВС. Российское министерство культуры намерено через арбитражный суд добиться от библиотеки Конгресса США возвращения семи книг из коллекции Шнеерсона, которые были вывезены из СССР в 1930-е годы.
Российское министерство культуры вместе с государственной библиотекой собираются через арбитражный суд добиться от библиотеки Конгресса США возвращения семи книг из коллекции Шнеерсона. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
В министерстве культуры отмечают, что такое решение было вызвано отсутствием реакции со стороны библиотеки Конгресса США на требование вернуть книги, которые имеют общенациональное значение.
Библиотека Шнеерсона - это коллекция иудейских религиозных книг и рукописей, которую начал собирать глава хасидской общины из местечка Любавичи раввин Йосеф Шнеерсон, информирует источник.
Часть коллекции была национализирована большевиками в 1918 году и попала в фонды Ленинской библиотеки. Другую часть Шнеерсон, эмигрировав в 1930-е годы, вывез из СССР. Судебная тяжба по поводу коллекции Шнеерсона в США длится уже восемь лет, напоминает ВВС.
В 2010 году члены любавичской общины в Нью-Йорке выказали претензии на религиозные книги и рукописи, которые хранятся в Российской государственной библиотеке, по их определению, «незаконно».
В марте этого года российские власти приняли решение хранить собрание библиотеки Шнеерсона в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.
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