Al Alam

Al Alam: Оппозиционная коалиция отказалась от конференции по Сирии
Глава законодательного комитета Сирийской национальной коалиции заявил, что эта оппозиционная коалиция не будет участвовать в мирной конференции «Женева-2», за которую выступают Россия и США, сообщает Al Alam. Ранее этому объединению не удалось достичь консенсуса по поводу этой встречи в связи с разногласиями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что подготовка мирной конференции «Женева-2» по Сирии непростая задача. Такое заявление он сделал после встречи в Париже со своим американским коллегой Джоном Керри.

Лавров также добавил, что обсудил с Керри возможных участников конференции. При этом они обратили особое внимание на то, что необходимо определить список участников со стороны сирийского правительства и оппозиции, отметил российский министр.
 
Керри подтвердил, что Вашингтон и Москва намерены реализовывать провозглашенные на Женевской конференции принципы, которые предусматривают формирование переходного правительства при согласии сирийских властей и оппозиционных групп.
 
В свою очередь глава законодательного комитета Сирийской оппозиционной коалиции Хайсам аль-Малех сообщил, что эта коалиция не примет участие в конференции «Женева-2».
 
Такое заявление было сделано после провала заседаний в Стамбуле, где в течение 4 дней оппозиция пыталась достичь единого решения по поводу участия в международной встрече. Кроме этого, коалиции не удалось добиться консенсуса относительно присоединения 22 новых членов: проголосовали только за 8 человек.
 
По словам оппозиционеров, причина таких разногласий внутри коалиции кроется в борьбе за влияние между двумя лагерями, один из которых лоялен Катару и Турции, а другой - Саудовской Аравии и ОАЭ.
 
Со своей стороны, Национальный координационный совет внутренней сирийской оппозиции объявил о своей готовности взаимодействовать с внешней оппозицией для участия в международной конференции, которая должна пройти в Женеве в следующим месяце. Они подтвердили, что приложат все усилия для успешного проведения этой встречи.
 
При этом прочие группы внутренней оппозиции отказалась иметь дело с внешней оппозицией, заявив, что они хотят участвовать отдельно.

Дата выхода в эфир 28 мая 2013 года.



 

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источник
Al Alam Иран, Исламская Республика Азия
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