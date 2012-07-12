Антиамериканская паранойя – привычная стратегия России

Россия хочет вновь стать супердержавой, как во время СССР, а для этого она считает необходимым вести борьбу с США, считает аналитик фонда Heritage в эфире Fox News. Россия вообще видит мир совершенно не так и поэтому подрывает политику США по ПРО, Сирии и Ирану.

Я бы хотела обратиться к Ребекке Хайнрикс из The Heritage Foundation, сейчас она находится в Вашингтоне. Недавно она писала про Россию – новую Россию. И в то время как США и администрация Обамы проводят политику перезагрузки отношений с Россией, сама Россия движется в противоположном направлении, она готовится к восстановлению старой советской империи при новом президенте Путине.

Ребекка, давайте поговорим о России: что она, по вашему мнению, замышляет, почему посылает корабли в Сирию, почему она посылает корабли в Арктику? Что она замышляет?

РЕБЕККА ХАЙНРИКС, эксперт фонда Heritage: Россия, в особенности при Путине, жаждет власти. Она хочет быть супердержавой, и она воспринимает власть как борьбу между Россией и США. Так что каждый раз Россия пытается испортить все, что США делают на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Так вы считаете, что русские все еще воспринимают мир как в старые добрые времена холодной войны и хотят возродить противостояние между Россией и США?

РЕБЕККА ХАЙНРИКС, эксперт фонда Heritage: Именно такое ощущение и возникает. Во время выборов, которые привели Путина к переизбранию на пост президента, он использовал риторику, взывающую к старым империалистическим и националистическим чувствам, которые все еще сильны у россиян. И он в каком-то смысле разжег новую паранойю антиамериканских настроений, очень яростных в России. И он соединил такую внутриполитическую стратегию с очень жёсткой внешней политикой, в рамках которой он противопоставляет себя влиянию США и подрывает его, опять же, как я сказала, в частности в Сирии и в Иране.

Не считаете ли вы, что существуют какие-то возможности, ведь иногда наиболее эффективно внешняя политика и дипломатия ведётся с теми странами, которые ты считаешь своим соперником... Есть ли какая-то возможность – администрация Обамы будет вас убеждать, что она была, — при которой США обратятся к Путину и России со словами, что мы, мол, можем вместе работать по Сирии, мы можем вместе работать по поводу нарастающей, потенциальной военной угрозы со стороны Китая. Есть ли возможности для дипломатии в этом вопросе, или вы считаете, что Путин действительно движется в направлении новой холодной войны?

РЕБЕККА ХАЙНРИКС, эксперт фонда Heritage: Это очень проблемный вопрос. Президент Обама хотел «перезагрузки» с Россией. Он снова и снова пытался предложить России дипломатические варианты действий, а Россия откровенно отвергала их и каждый раз ставила Соединённые Штаты в неловкое положение.

Ощущение такое, будто Россия живёт в параллельном мире с США. Есть множество вещей, которые они видят совсем не так, как мы. Мы считаем, что Иран представляет угрозу Европе, впрочем как и США, а в перспективе – и России. Россия так не считает, поэтому Путин против того, чтобы США вместе с НАТО создавали систему ПРО в Европе. Они не считают это необходимым, потому что не считают это угрозой.

Так что сложно сотрудничать и вести переговоры со страной, с которой, по-твоему, у тебя общие интересы, а она с этим не согласна.

Дата выхода в эфир 11 июля 2012 года.