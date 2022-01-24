Латвийские военные проинспектируют российскую базу
«С 24 по 29 января 2022 года Латвия проведёт на территории России инспекцию указанного района», — передаёт РИА Новости его заявление.
Отмечается, что российская сторона согласовала проверку.
Площадь военной проверки составит 13 200 кв. км.
Ранее сообщалось, что российские военные инспекторы проверят объект Вооружённых сил Великобритании.
В сентябре российская делегация проводила инспекцию на одном из военных объектов в Финляндии в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года.