Латвийские военные проинспектируют российскую базу

Короткая ссылка
Военные представители Латвии проведут инспекцию российских военных объектов с 24 по 29 января в Брянской и Смоленской областях в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом заявил руководитель Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«С 24 по 29 января 2022 года Латвия проведёт на территории России инспекцию указанного района», — передаёт РИА Новости его заявление.

Отмечается, что российская сторона согласовала проверку.

Площадь военной проверки составит 13 200 кв. км.

Ранее сообщалось, что российские военные инспекторы проверят объект Вооружённых сил Великобритании.

В сентябре российская делегация проводила инспекцию на одном из военных объектов в Финляндии в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить