Латвийские военные проинспектируют российскую базу

Военные представители Латвии проведут инспекцию российских военных объектов с 24 по 29 января в Брянской и Смоленской областях в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом заявил руководитель Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«С 24 по 29 января 2022 года Латвия проведёт на территории России инспекцию указанного района», — передаёт РИА Новости его заявление. Отмечается, что российская сторона согласовала проверку. Площадь военной проверки составит 13 200 кв. км. Ранее сообщалось, что российские военные инспекторы проверят объект Вооружённых сил Великобритании. В сентябре российская делегация проводила инспекцию на одном из военных объектов в Финляндии в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года.