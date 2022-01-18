Российские инспекторы проверят военный объект в Великобритании

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Российские военные инспекторы во вторник, 18 января, проверят объект Вооружённых сил Великобритании. Об этом сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности» российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта Вооружённых сил Великобритании», — цитирует РИА Новости Рыжкова.

Как уточняется, посещение по оценке будет проводиться 18 января в течение одного дня.

В Минобороны отметили, что цель инспекции — проверка информации о силах и планах развёртывания основных систем вооружения и техники.

В декабре начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл переговоры с главой Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

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