Российские инспекторы проверят военный объект в Великобритании
«В рамках реализации Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности» российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта Вооружённых сил Великобритании», — цитирует РИА Новости Рыжкова.
Как уточняется, посещение по оценке будет проводиться 18 января в течение одного дня.
В Минобороны отметили, что цель инспекции — проверка информации о силах и планах развёртывания основных систем вооружения и техники.
В декабре начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл переговоры с главой Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.