Россия проведёт военную инспекцию на территории Финляндии

Российская делегация 1 сентября начала инспекцию на одном из военных объектов в Финляндии в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года.

«Россия проводит инспекцию с целью повышения доверия и безопасности во время оценочного визита в воздушное командование Карелии (подразделение финских ВВС. — RT) 1 сентября 2021 года. Группа оценки состоит из трёх человек, и они имеют дипломатический статус», — говорится в официальном сообщении Сил обороны Финляндии.

Уточняется, что цель визита — установить, соответствует ли ежегодный отчёт Финляндии по обмену военной информацией о воздушном командовании Карелии на основе Венского договора 2011 года информации, которую получит группа оценки.