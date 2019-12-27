Трамп раскритиковал Пелоси за количество бездомных в Калифорнии

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси за количество бездомных в «её округе» в Калифорнии.

«Калифорния занимает первое место в США по числу бездомных, а также по росту бездомного населения — две ужасные цифры», — написал он в Twitter.

Трамп заявил, что Пелоси должна сконцентрироваться на её очень проблемном округе и помочь губернатору с проблемой бездомных.

Ранее лидер США, комментируя попытки демократов объявить ему импичмент, сказал, что Пелоси рискует потерять свою должность, как это уже происходило до этого.

19 декабря палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.

Трамп прокомментировал итоги голосования, назвав их «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США». Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.

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