Израиль открыл КПП «Керем-Шалом» для пропуска помощи в сектор Газа

Израиль снова открыл КПП «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа, чтобы пропустить гуманитарную помощь в анклав.

Об этом говорится в совместном заявлении Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт РИА Новости.

Грузовики с гуманитарной помощью из Египта уже прибывают на контрольно-пропускной пункт. Они везут продукты питания, воду, медикаменты, оборудование для временного жилья.

5 мая движение ХАМАС выпустило около десяти снарядов по пограничному району.