Израиль открыл КПП «Керем-Шалом» для пропуска помощи в сектор Газа
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Об этом говорится в совместном заявлении Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт РИА Новости.
Грузовики с гуманитарной помощью из Египта уже прибывают на контрольно-пропускной пункт. Они везут продукты питания, воду, медикаменты, оборудование для временного жилья.
5 мая движение ХАМАС выпустило около десяти снарядов по пограничному району.