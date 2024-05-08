RT в Telegram
Подпишись

Израиль открыл КПП «Керем-Шалом» для пропуска помощи в сектор Газа

Короткая ссылка
Израиль снова открыл КПП «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа, чтобы пропустить гуманитарную помощь в анклав.
Израиль открыл КПП «Керем-Шалом» для пропуска помощи в сектор Газа
  • AP

Об этом говорится в совместном заявлении Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передаёт РИА Новости

Грузовики с гуманитарной помощью из Египта уже прибывают на контрольно-пропускной пункт. Они везут продукты питания, воду, медикаменты, оборудование для временного жилья.

5 мая движение ХАМАС выпустило около десяти снарядов по пограничному району. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить