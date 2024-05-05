Times of Israel: по территории Израиля выпустили не менее 30 ракет
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом пишет The Times of Israel.
По информации газеты, бойцы ХАМАС выпустили около 10 снарядов по району КПП «Керем-Шалом» на границе Израиля и сектора Газа. В результате атаки пострадали несколько человек.
Ливанская «Хезболла» выпустила 20 ракет по поселению Кирьят-Шмона, расположенному на северных территориях Израиля. При обстреле один человек получил лёгкое ранение. Также осколок попал в машину скорой помощи.
Ранее количество погибших в Газе в результате обстрелов со стороны армии Израиля возросло до 34 683.