Представитель МИД Линь Цзянь: КНР поздравляет Путина с вступлением в должность
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Китайская сторона поздравляет президента Путина с вступлением в должность», — заявил он.
По словам Линь Цзянь, под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Путина отношения России и Китая поддерживают здоровое и стабильное развитие.
Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Путину поздравление с вступлением в должность президента России.