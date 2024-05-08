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Представитель МИД Линь Цзянь: КНР поздравляет Путина с вступлением в должность

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Китай поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Представитель МИД Линь Цзянь: КНР поздравляет Путина с вступлением в должность
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Китайская сторона поздравляет президента Путина с вступлением в должность», — заявил он.

По словам Линь Цзянь, под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Путина отношения России и Китая поддерживают здоровое и стабильное развитие.

Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Путину поздравление с вступлением в должность президента России.

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