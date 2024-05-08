СГБ Грузии: зарубежные страны финансируют провокации на протестах в Тбилиси

Зарубежные государства финансируют провокации на акциях протеста против закона об иноагентах в Грузии.

Об этом информирует Служба госбезопасности (СГБ) страны.

«Зарубежные страны финансируют провокации на акциях протеста против закона об иноагентах в Грузии», — передаёт Sputnik Грузия.

Уточняется, что в этом участвуют граждане Грузии за рубежом, в частности часть воюющих на Украине, которые готовы приехать и участвовать в насилии против полиции.

В СГБ призвали участников протестов не идти на провокации, а правоохранительные органы — принять меры, чтобы исключить в Грузии беспорядки.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство закавказской республики атаковало Конституцию, в которой указан проевропейский политический курс.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе во время телефонного разговора с советником Госдепа США Дереком Шолле обвинил экс-посла Соединённых Штатов в Тбилиси Келли Дегнан в поддержке революционных процессов в стране в 2020—2023 годах.