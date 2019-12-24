Трамп: Пелоси рискует снова потерять должность
«Нэнси Пелоси, которая уже ранее теряла место в Палате представителей и должность спикера, может потерять их вновь, она делает всё возможное, чтобы задержать отправку обвинительных статей импичмента, которые не получили поддержку республиканцев. Она пытается подчинить себе Сенат, а плакса Чак (лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер. — RT) пытается взять верх над судебным процессом. Ни за что!» — написал Трамп в Twitter.
По его словам, у Пелоси нет права «затягивать процесс в Сенате».
«У неё плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате», — заявил президент.
Ранее палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.
Трамп прокомментировал итоги голосования, назвав их «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США». Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.