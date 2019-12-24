Трамп: Пелоси рискует снова потерять должность

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Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует потерять свою должность, как это уже происходило ранее, заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя попытки демократов объявить ему импичмент.

«Нэнси Пелоси, которая уже ранее теряла место в Палате представителей и должность спикера, может потерять их вновь, она делает всё возможное, чтобы задержать отправку обвинительных статей импичмента, которые не получили поддержку республиканцев. Она пытается подчинить себе Сенат, а плакса Чак (лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер. — RT) пытается взять верх над судебным процессом. Ни за что!» — написал Трамп в Twitter.

По его словам, у Пелоси нет права «затягивать процесс в Сенате».

«У неё плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате», — заявил президент.

Ранее палата представителей США утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента президента страны.

Трамп прокомментировал итоги голосования, назвав их «продолжением крупнейшей охоты на ведьм в истории США». Он также потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.

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