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Лавров: Россия сражается за тех, кто хочет жить своим умом и традициями

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия сражается за всех, кто хочет «жить своим умом» и не испытывать новых проявлений нацизма.
Лавров: Россия сражается за тех, кто хочет жить своим умом и традициями
  • РИА Новости

«Страны мирового большинства понимают, что Россия сражается за всех, за всех тех, кто хочет жить своим умом, хочет жить своими традициями, кто не хочет испытывать никаких новых проявлений нацизма, расовой дискриминации, к чему Запад постоянно толкает своих сателлитов», — цитирует Лаврова ТАСС. 

Он принял участие в церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства, выразил признательность сотрудникам ведомства и поздравил всех с Днём Победы.

«Главное, что мы знаем, — победа нам обеспечена, потому что правда на нашей стороне», — подчеркнул Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сохранение вековых ценностей и традиций является ключевым приоритетом для страны.

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