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Командир взвода БПЛА: объём РЭБ в зоне СВО увеличился у ВС России и ВСУ

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Объём РЭБ в зоне спецоперации увеличился как у Вооружённых сил России, так и у ВСУ, рассказал командир взвода БПЛА с позывным Камри военкору RT Владу Андрице.
Командир взвода БПЛА: объём РЭБ в зоне СВО увеличился у ВС России и ВСУ
  • РИА Новости

Бойцы гвардейского полка 1430 отрабатывают пролёты и сбросы снарядов с FPV-дронов.

Камри объяснил, в чём преимущество таких сбросов.

«Это многоразовая тема. Можно сбрасывать вес больше, чем у Mavic, но при этом в меньшей степени рискуя дроном», — сказал он.

Техник-инструктор с позывным Гугл уточнил, что с коптера можно сбросить практически любой снаряд, который есть в арсенале. По его словам, сейчас всё большее расстояние от линии боевого столкновения становится опаснее из-за атак дронов.

Ранее военному корреспонденту RT Илье Васюнину рассказали о создании аналога «Ланцета» в конструкторском бюро батальона «Восток».

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