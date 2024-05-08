Командир взвода БПЛА: объём РЭБ в зоне СВО увеличился у ВС России и ВСУ

Объём РЭБ в зоне спецоперации увеличился как у Вооружённых сил России, так и у ВСУ, рассказал командир взвода БПЛА с позывным Камри военкору RT Владу Андрице.

Бойцы гвардейского полка 1430 отрабатывают пролёты и сбросы снарядов с FPV-дронов.

Камри объяснил, в чём преимущество таких сбросов.

«Это многоразовая тема. Можно сбрасывать вес больше, чем у Mavic, но при этом в меньшей степени рискуя дроном», — сказал он.

Техник-инструктор с позывным Гугл уточнил, что с коптера можно сбросить практически любой снаряд, который есть в арсенале. По его словам, сейчас всё большее расстояние от линии боевого столкновения становится опаснее из-за атак дронов.

Ранее военному корреспонденту RT Илье Васюнину рассказали о создании аналога «Ланцета» в конструкторском бюро батальона «Восток».