Командир взвода БПЛА: объём РЭБ в зоне СВО увеличился у ВС России и ВСУ
- РИА Новости
Бойцы гвардейского полка 1430 отрабатывают пролёты и сбросы снарядов с FPV-дронов.
Камри объяснил, в чём преимущество таких сбросов.
«Это многоразовая тема. Можно сбрасывать вес больше, чем у Mavic, но при этом в меньшей степени рискуя дроном», — сказал он.
Техник-инструктор с позывным Гугл уточнил, что с коптера можно сбросить практически любой снаряд, который есть в арсенале. По его словам, сейчас всё большее расстояние от линии боевого столкновения становится опаснее из-за атак дронов.
Ранее военному корреспонденту RT Илье Васюнину рассказали о создании аналога «Ланцета» в конструкторском бюро батальона «Восток».