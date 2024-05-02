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Военкору RT рассказали о создании аналога «Ланцета» в КБ батальона «Восток»

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Военному корреспонденту RT Илье Васюнину рассказали о создании аналога «Ланцета» в конструкторском бюро батальона «Восток».

Отмечается, что главные преимущества аналога — дешевизна и возможность массового производства.

Уточняется, что новый управляемый снаряд позволяет наносить хирургически точные удары по противнику. Им уже уничтожались пункты управления дронами ВСУ, антенны, узлы связи и камеры наблюдения.

Сейчас главная задача конструкторов — максимально увеличить эффективность прохождения через помехи, которые создают вражеские средства РЭБ.

Ранее сообщалось, что ВСУ перестали применять поставленные США танки Abrams из-за активности российских беспилотных летательных аппаратов.

25 апреля стало известно, что расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил ещё один танк Abrams на Авдеевском направлении.

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