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FT: Литва может отказать украинским уклонистам в ПМЖ

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Власти Литвы могут отказать гражданам Украины, уклоняющимся от военной службы, в предоставлении постоянного вида на жительство.
FT: Литва может отказать украинским уклонистам в ПМЖ
  • РИА Новости

Об этом рассказала премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните в интервью изданию Financial Times.

По её словам, Литва хочет помочь Киеву обеспечить потенциал для обновления вооружённых сил, «чтобы те, кто долгое время воевал, могли отдохнуть».

При этом литовские власти не намерены депортировать или искать украинских уклонистов по стране, потому что это незаконно, добавила Шимоните. Она напомнила, что Евросоюз «гарантирует защиту» украинцам до марта 2025 года. 

Ранее в эстонском МВД также заявили, что страна не будет депортировать военнообязанных граждан Украины на родину. 

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