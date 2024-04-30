МВД: Эстония не планирует депортировать военнообязанных украинцев на родину
- РИА Новости
«Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации», — сказала Викс, слова которой приводит ERR.
Как уточняет портал вещателя, вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имеют 6500 украинских мужчин в возрасте 18—60 лет.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее подписал распоряжение о приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила обсуждать в широком кругу стран ситуацию с украинскими военнообязанными мужчинами.