Политолог оценил одобрение Елизаветой II законопроекта об отсрочке брексита

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT решение королевы Великобритании Елизаветы II одобрить законопроект, в соответствии с которым британский премьер Борис Джонсон должен просить отсрочки брексита в случае отсутствия соглашения с Евросоюзом.

Эксперт назвал ситуацию ухудшающейся для Великобритании, потому что рынки готовились к выходу в назначенную дату.

«Изначально стратегия Джонсона заключалась в том, чтобы дать (парламентские. — RT) каникулы, потом получить несколько дней (примерно три), ни о чём не договориться и выйти из Европейского союза. Было понятно сразу же, что эти его планы будут разрушены. Было понятно, что будут проводить решение о страховке», — объяснил политолог.

Как он напомнил, ЕС не раз говорил, что долгая последовательная отсрочка не решит проблему выхода страны из еврозоны.

«Парламент требует, чтобы правительство делало то, для чего его избрали. Джонсона избрали для брексита. Ситуация, действительно, парадоксальная», — добавил Абзалов.

Ранее Елизавета II одобрила законопроект с требованием к Джонсону просить отсрочку брексита в случае жёсткого сценария выхода страны из Евросоюза.