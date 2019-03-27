В Венесуэле активировали специальный план для поддержания системы здравоохранения

Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA сообщила на своей странице в Twitter об активизации специального плана для поддержания системы здравоохранения страны.

Отмечается, что его суть сводится к чёткому распределению топлива, что, по задумке компании, должно способствовать стабильной работе системы здравоохранения страны.

«PDVSA активировала специальный план по распределению топлива в целях поддержания функционирования национальной системы здравоохранения на благо венесуэльского народа», — указывается в сообщении.

🇻🇪⛽ @PDVSA activó un plan especial de distribución de combustible para garantizar el funcionamiento del sistema de salud nacional para el Pueblo venezolano. #VenciendoElSabotajeEléctrico — PDVSA (@PDVSA) 27 марта 2019 г.

В компании также выступили с осуждением террористических атак на объекты, которые «производят энергию для нормальной работы национальной экономики».

Ранее в Министерстве связи и информации республики сообщили об очередной масштабной атаке на энергосистему Венесуэлы после аварии на одной из крупнейших ГЭС.