В Венесуэле активировали специальный план для поддержания системы здравоохранения

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Венесуэльская государственная нефтедобывающая компания PDVSA сообщила на своей странице в Twitter об активизации специального плана для поддержания системы здравоохранения страны.

Отмечается, что его суть сводится к чёткому распределению топлива, что, по задумке компании, должно способствовать стабильной работе системы здравоохранения страны.

«PDVSA активировала специальный план по распределению топлива в целях поддержания функционирования национальной системы здравоохранения на благо венесуэльского народа», — указывается в сообщении.

В компании также выступили с осуждением террористических атак на объекты, которые «производят энергию для нормальной работы национальной экономики».

Ранее в Министерстве связи и информации республики сообщили об очередной масштабной атаке на энергосистему Венесуэлы после аварии на одной из крупнейших ГЭС.

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