CNN: суд Нью-Йорка признал виновными две фирмы Трампа по делу о налоговом мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал две принадлежащие бывшему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу компании виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации, сообщает CNN.

Как говорится в материале, компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp. признаны виновными, так как суд решил, что они были замешаны в 15-летней схеме обмана налоговых органов.

Также отмечается, что сам Трамп и его родственники не проходят по данному делу и им не было предъявлено никаких обвинений.

В январе генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала детей Трампа Иванку и Дональда-младшего для дачи показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества.

17 ноября стало известно, что республиканцы проведут расследование, участвовала ли семья американского президента Джо Байдена в международных бизнес-схемах и является ли деятельность лидера страны угрозой для национальной безопасности.