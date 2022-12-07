CNN: суд Нью-Йорка признал виновными две фирмы Трампа по делу о налоговом мошенничестве
Как говорится в материале, компании Trump Corp. и Trump Payroll Corp. признаны виновными, так как суд решил, что они были замешаны в 15-летней схеме обмана налоговых органов.
Также отмечается, что сам Трамп и его родственники не проходят по данному делу и им не было предъявлено никаких обвинений.
В январе генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала детей Трампа Иванку и Дональда-младшего для дачи показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества.
17 ноября стало известно, что республиканцы проведут расследование, участвовала ли семья американского президента Джо Байдена в международных бизнес-схемах и является ли деятельность лидера страны угрозой для национальной безопасности.