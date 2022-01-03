NYT: генпрокурор Нью-Йорка вызвала для дачи показаний детей Трампа
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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Как утверждает источник издания, повестки ему и его детям были вручены ещё 1 декабря 2021 года.
Генпрокурор рассчитывает получить показания в рамках расследования о том, что Trump Organization, компания Трампа, могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций.
Ещё один сын экс-президента, Эрик Трамп, был допрошен по этому делу осенью 2020 года.
В 2019 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн подал иск в суд на компанию Trump Organization.