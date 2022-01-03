NYT: генпрокурор Нью-Йорка вызвала для дачи показаний детей Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала детей бывшего президента США Дональда Трампа Иванку и Дональда-младшего для дачи показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Как утверждает источник издания, повестки ему и его детям были вручены ещё 1 декабря 2021 года.

Генпрокурор рассчитывает получить показания в рамках расследования о том, что Trump Organization, компания Трампа, могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций.

Ещё один сын экс-президента, Эрик Трамп, был допрошен по этому делу осенью 2020 года.

В 2019 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн подал иск в суд на компанию Trump Organization.