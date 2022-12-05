Mysl Polska: Запад боится задаться вопросом о последствиях конфликта на Украине

Запад боится задаться вопросом о том, что будет после конфликта на Украине. Об этом пишет автор издания Mysl Polska Витольд Модзелевский.

Автор отметил, что экономика Украины разрушена и этого не может скрыть «ни цензура, ни дежурные хейтеры».

Модзелевский пишет, что оборона Украины полностью зависит от спонсирования со стороны западных стран.

По его словам, на Западе никто не хочет пытаться дать ответ на вопрос, что произойдёт, когда ресурсы «защитников» Украины и склады поддерживающих её стран исчерпаются.

Обозреватель пишет, что когда западные страны дойдут до этого, то им придётся «капитулировать». Также в статье говорится, что «второй после Афганистана катастрофы никто на Западе не может себе позволить», поэтому на Западе надеются на «изменение российской политики».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что союзники и партнёры Североатлантического альянса предоставили Киеву военную помощь на $40 млрд.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский начал выпрашивать у Запада дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.