В Госдепе заявили о намерении США пресечь «поставки оружия» из КНДР в Россию
Ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что у Белого дома есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов России со стороны КНДР.
Прайс допустил введение новых санкций против КНДР в связи с этим.
В сентябре Кирби заявлял, что Соединённые Штаты не располагают доказательствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на Украине.
Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения СМИ о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР.