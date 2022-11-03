В Госдепе заявили о намерении США пресечь «поставки оружия» из КНДР в Россию

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон планирует использовать все имеющиеся у него возможности для пресечения поставок оружия, которые якобы идут из Северной Кореи в Россию.

Ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что у Белого дома есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов России со стороны КНДР.

Прайс допустил введение новых санкций против КНДР в связи с этим.

В сентябре Кирби заявлял, что Соединённые Штаты не располагают доказательствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на Украине.

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения СМИ о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР.