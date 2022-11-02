Узнать больше

В Белом доме считают, что КНДР тайно поставляет России боеприпасы

Короткая ссылка
Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что у Белого дома есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов России со стороны КНДР.
В Белом доме считают, что КНДР тайно поставляет России боеприпасы
  • Gettyimages.ru

«У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объёмы артиллерийских снарядов России для войны на Украине», — утверждает Кирби, слова которого приводит РИА Новости.

В Вашингтоне считают, что Северная Корея маскирует поставки под отправления для ближневосточных стран и государств Северной Африки.

Также Кирби заявил, что американская сторона продолжает следить за ситуацией, чтобы «убедиться, дойдут ли отправления до места назначения».

В сентябре Кирби заявлял, что Соединённые Штаты не располагают доказательствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на Украине.

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения СМИ о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить