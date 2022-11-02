В Белом доме считают, что КНДР тайно поставляет России боеприпасы

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что у Белого дома есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов России со стороны КНДР.

«У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объёмы артиллерийских снарядов России для войны на Украине», — утверждает Кирби, слова которого приводит РИА Новости.

В Вашингтоне считают, что Северная Корея маскирует поставки под отправления для ближневосточных стран и государств Северной Африки.

Также Кирби заявил, что американская сторона продолжает следить за ситуацией, чтобы «убедиться, дойдут ли отправления до места назначения».

В сентябре Кирби заявлял, что Соединённые Штаты не располагают доказательствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на Украине.

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения СМИ о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР.