В США заявили, что не видят признаков получения Россией боеприпасов от КНДР
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Есть признаки того, что они в процессе приобретения... но нет признаков, что покупка совершена, и, конечно, нет признаков, что это оружие используется на Украине», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения СМИ о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР.