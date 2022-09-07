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В США заявили, что не видят признаков получения Россией боеприпасов от КНДР

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Соединённые Штаты не располагают доказательствами того, что Россия получила боеприпасы из Северной Кореи и использует их на Украине.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Есть признаки того, что они в процессе приобретения... но нет признаков, что покупка совершена, и, конечно, нет признаков, что это оружие используется на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения СМИ о якобы приобретении Россией боеприпасов у КНДР.

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