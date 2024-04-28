Промышленный объект повреждён в подконтрольном ВСУ городе Запорожье
Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров заявил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье повреждён промышленный объект.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Об этом он написал в Telegram.
При этом Фёдоров не уточнил, о каком промышленном объекте идёт речь.
Ранее сообщалось, что в городе Запорожье, контролируемом ВСУ, прозвучали взрывы.
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