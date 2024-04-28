Промышленный объект повреждён в подконтрольном ВСУ городе Запорожье

Назначенный киевскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров заявил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье повреждён промышленный объект.

Об этом он написал в Telegram.

При этом Фёдоров не уточнил, о каком промышленном объекте идёт речь.

Ранее сообщалось, что в городе Запорожье, контролируемом ВСУ, прозвучали взрывы.