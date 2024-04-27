Поражены предприятия ВПК и объекты энергетики: ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов по целям на Украине
МО: в результате групповых ударов поражены объекты энергетики и ВПК Украины
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В период с 20 по 27 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России ВС РФ нанесли 35 групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Объекты поражались высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.
В результате поражены объекты энергетической отрасли и железнодорожной инфраструктуры Украины, предприятия ВПК, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха по производству и ремонту безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.
Ракетные войска, артиллерия и БПЛА группировок войск ВС России уничтожили на аэродроме базирования самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Град», пусковую установку с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов HAWK и «Оса-АКМ», а также две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.
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Авиация и средства противовоздушной обороны за неделю сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб HAMMER производства Франции, тактическую ракету «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также 1659 БПЛА.
Ситуация на линии соприкосновения
По данным Минобороны РФ, в течение недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 13 бригад противника в районах населённых пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка (Харьковская область), Новоегоровка, Стельмаховка (ЛНР), Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества.Также на russian.rt.com Guardian: падение морального духа осложняет проведение мобилизации на Украине
Отражены девять контратак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов»*, 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад ВСУ, а также 12-й и 18-й бригад Нацгвардии Украины в районах н. п. Червоная Диброва, Нововодяное (ЛНР), Григоровка и Терны (ДНР).
Противник потерял до 255 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США и две станции контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50).
Подразделения группировки войск «Юг» после освобождения н. п. Новомихайловка и Богдановка (ДНР) продвинулись в глубину обороны противника. Поражены живая сила и техника двух аэромобильных, четырёх штурмовых и десяти механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Андреевка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Миньковка, Парасковиевка, Спорное и Острое (ДНР).
Наряду с этим отражены 19 контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой, 28, 33, 41 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Богдановка, Георгиевка, Победа, Красногоровка, Часов Яр и западнее н. п. Красное (ДНР).
Противник за неделю потерял на этом направлении свыше 3890 военнослужащих, а также четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin и пять гаубиц М777 производства США.
Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 63 контратаки противника в районах н. п. Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское и Нетайлово (ДНР).
За неделю на этом участке ВСУ потеряли более 2950 военнослужащих, а также 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, и пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Буковель-AD»).
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102, 106, 128-й бригад теробороны и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Угледар, Урожайное, Старомайорское (ДНР), Червоное и Гуляйполе (Запорожская область).
ВСУ потеряли в этом секторе до 825 военнослужащих, а также два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, из них девять гаубиц производства США, Великобритании, Франции и Польши, пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и четыре полевых склада боеприпасов.
Благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Днепр» поражены живая сила и техника пяти бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны, а также бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки (Запорожская область), Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав (Херсонская область).
Противник потерял до 360 военнослужащих, а также боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе восемь гаубиц М777 производства США.
В течение недели 15 украинских военнослужащих сдались в плен.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России.