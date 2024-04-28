СК организовал проверку информации о массовом отравлении футболистов в Крыму

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку после массового отравления двух симферопольских команд по футболу.

Ранее появилась информация об отравлении футболистов двух команд в Симферополе. У спортсменов, которые находились в тренировочном комплексе «Крымтеплица», выявлены признаки кишечной инфекции.

В сообщении ведомства отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин также поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву представить доклад о её предварительных и окончательных результатах», — сообщает Информационный центр СК России в своём Telegram-канале.

Ранее воспитанник ФК «Мариуполь» заявил, что уровень жизни в Крыму заметно вырос за последние годы.