Воспитанник ФК «Мариуполь»: уровень жизни в Крыму заметно вырос за последние годы

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин, являющийся воспитанником «Мариуполя», рассказал о жизни в Крыму, где проживают его родственники.

«Мои мама и бабушка живут в Крыму. Говорят, там сейчас хорошо, регион за последние годы стал только лучше. Например, сделали новую шикарную трассу. Уровень жизни в Крыму заметно вырос», — сказал Калинин Sport24.

28-летний футболист родился в Керчи.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ранее в Казахстане выразили готовность сыграть товарищеский матч со сборной России.