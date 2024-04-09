Воспитанник ФК «Мариуполь»: уровень жизни в Крыму заметно вырос за последние годы
- РИА Новости
«Мои мама и бабушка живут в Крыму. Говорят, там сейчас хорошо, регион за последние годы стал только лучше. Например, сделали новую шикарную трассу. Уровень жизни в Крыму заметно вырос», — сказал Калинин Sport24.
28-летний футболист родился в Керчи.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Ранее в Казахстане выразили готовность сыграть товарищеский матч со сборной России.