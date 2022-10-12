Узнать больше

В Пентагоне обсудили обеспечение отчётности для отслеживания поставляемого Киеву оружия

Короткая ссылка
Контактная группа по координации военной помощи Украине обсудила меры обеспечения отчётности для отслеживания поставляемого Украине оружия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
В Пентагоне обсудили обеспечение отчётности для отслеживания поставляемого Киеву оружия
  • Gettyimages.ru

«На сегодняшней встрече мы обсудили меры обеспечения подотчётности, которые Украина задействует для обеспечения того, чтобы передовые вооружения полностью отслеживались», — цитирует его ТАСС.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО сделают акцент на поставках систем противовоздушной обороны Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить