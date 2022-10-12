В Пентагоне обсудили обеспечение отчётности для отслеживания поставляемого Киеву оружия
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«На сегодняшней встрече мы обсудили меры обеспечения подотчётности, которые Украина задействует для обеспечения того, чтобы передовые вооружения полностью отслеживались», — цитирует его ТАСС.
4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.
В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО сделают акцент на поставках систем противовоздушной обороны Киеву.