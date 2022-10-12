В Пентагоне обсудили обеспечение отчётности для отслеживания поставляемого Киеву оружия

Контактная группа по координации военной помощи Украине обсудила меры обеспечения отчётности для отслеживания поставляемого Украине оружия, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«На сегодняшней встрече мы обсудили меры обеспечения подотчётности, которые Украина задействует для обеспечения того, чтобы передовые вооружения полностью отслеживались», — цитирует его ТАСС.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО сделают акцент на поставках систем противовоздушной обороны Киеву.