Grayzone: весной разведка Британии составила план по уничтожению Крымского моста
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- © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
«Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва Керченского моста», — говорится в материале.
Отмечается, что согласно плану мост предполагалось уничтожить при помощи крылатых ракет или подрыва мин.
Утверждается, что план разработал военный Хью Уорд по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.
Президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.
Он также отметил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.