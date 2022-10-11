Grayzone: весной разведка Британии составила план по уничтожению Крымского моста

Весной 2022 года британская разведка разработала план по уничтожению Крымского моста, сообщает портал Grayzone cо ссылкой на документы, которые предоставил анонимный источник.

«Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва Керченского моста», — говорится в материале.

Отмечается, что согласно плану мост предполагалось уничтожить при помощи крылатых ракет или подрыва мин.

Утверждается, что план разработал военный Хью Уорд по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

Он также отметил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.