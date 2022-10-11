ТАСС: число погибших в результате теракта на Крымском мосту достигло четырёх

Число погибших в результате теракта на Крымском мосту выросло до четырёх, сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырёх человек», — сказал он.

По его словам, один из погибших — судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.

Собеседник агентства добавил, что опознание тел погибших продолжается.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

Он также отметил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким.