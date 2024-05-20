Кирби: США не располагают данными о причинах аварии вертолёта с Раиси
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Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Причина крушения не ясна, по крайней мере для нас», — сказал он.
Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.
Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.