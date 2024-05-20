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Кирби: США не располагают данными о причинах аварии вертолёта с Раиси

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США не располагают данными о причинах аварии вертолёта, в результате которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси.
Кирби: США не располагают данными о причинах аварии вертолёта с Раиси
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Причина крушения не ясна, по крайней мере для нас», — сказал он.

Ранее Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрагима Раиси, главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров, находившихся в вертолёте, потерпевшем крушение.

Иранское посольство в Москве приспустило флаг в связи с гибелью Раиси в авиакатастрофе.

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