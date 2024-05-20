Госдеп: Иран просил помощи в связи с авиакатастрофой, но оказать её не удалось

Вашингтон получил запрос Тегерана о помощи в связи с катастрофой вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси, но оказать её не удалось, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, иранское правительство запросило США о содействии и Вашингтон дал понять, что предложит помощь, как поступил бы в ответ на запрос «любого иностранного правительства» в такой ситуации.

«В конце концов мы не смогли оказать это содействие», — заявил Миллер, уточнив, что помочь не получилось «по причинам в основном логистического свойства».

При этом официальный представитель Госдепа отказался сообщить, какую именно помощь запрашивали из Ирана.

Ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты никоим образом не причастны к крушению вертолёта в Иране, в результате которого погибли президент исламской республики Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Амир Абдоллахиян.

Иранский посол в Минске Алиреза Санеи отмечал, что точные причины крушения вертолёта Раиси установит спецкомиссия.