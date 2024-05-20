МО Германии: ещё семь стран будут поставлять ВСУ технику и ракеты

В Министерстве обороны Германии заявили, что ещё семь стран будут поставлять ВСУ технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Итог онлайн-заседания контактной группы по Украине: многие партнёры хотят поддержать немецкую инициативу по ПВО. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва — техникой и ракетами», — заявили в министерстве.

Там добавили, что к инициативе хочет присоединиться и Латвия.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что у Запада нет оружия, которое помогло бы ВСУ переломить ситуацию на поле.