В Австрии с 1 декабря ограничат цены на электроэнергию

Власти Австрии приняли решение ограничить цены на электроэнергию в стране с 1 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики.

«Ограничение цен на электроэнергию отразится напрямую на счетах на электричество. Предварительно, оно будет действовать с 1 декабря (2022 года. — RT) по 30 июня 2024 года», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее СМИ писали, что Лиз Трасс может заморозить цены на электроэнергию в стране в случае избрания на пост премьер-министра Великобритании.