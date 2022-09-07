В Австрии с 1 декабря ограничат цены на электроэнергию
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики.
«Ограничение цен на электроэнергию отразится напрямую на счетах на электричество. Предварительно, оно будет действовать с 1 декабря (2022 года. — RT) по 30 июня 2024 года», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее СМИ писали, что Лиз Трасс может заморозить цены на электроэнергию в стране в случае избрания на пост премьер-министра Великобритании.