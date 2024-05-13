Оказывал финансовую помощь ВСУ: в Нижегородской области по подозрению в госизмене задержан бывший сотрудник «Яндекса»

Бывший сотрудник «Яндекса» задержан ФСБ по подозрению в госизмене, заявили в ведомстве. По данным органов безопасности, задержанный переводил деньги на счёт зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов. В прошлом его также привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

В Нижегородской области пресечена противоправная деятельность бывшего сотрудника компании «Яндекс», сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный оказывал помощь украинским военным в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

«Установлено, что после начала СВО фигурант осуществил перевод личных денежных средств на счёт зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов. Впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, покинул территорию РФ», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Также отмечается, что в прошлом задержанный привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

УФСБ России по Приморью 13 мая сообщило, что силовики задержали жителя региона по подозрению в работе на украинскую военную разведку. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

Задержанный по заданию ГУР собирал и передавал сведения об объектах военной инфраструктуры Приморья. При этом он полностью осознавал, что эти данные могут быть использованы против безопасности России, отметили в УФСБ.

Наряду с этим 13 мая в ЦОС ФСБ сообщили, что в Крыму пять агентов украинских спецслужб получили тюремные сроки.

Как следует из сообщения ведомства, осуждённые — граждане Украины Николай Петровский, Сергей Котов, Иван Козлов, Сергей Арефьев и Александр Заривный.

Они собирали и передавали представителям СБУ сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС России в зоне проведения спецоперации.

Переданная ими информация использовалась представителями украинских военизированных формирований для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Ранее, 3 мая, ФСБ сообщила о пресечении деятельности агента Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), который планировал совершить серию терактов на территории России.

Злоумышленник был гражданином РФ 1976 года рождения и членом запрещённой в России украинской террористической организации. По данным ФСБ, в марте 2024 года он прибыл в Московский регион из Литвы, чтобы изготовить самодельные взрывные устройства для проведения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона.

Силовики попытались задержать диверсанта в момент изъятия содержимого одного из подготовленных для него украинской стороной тайников, но он оказал вооружённое сопротивление и скрылся.

Диверсанта удалось обнаружить позднее во время изъятия им схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области. По данным силовиков, он планировал воспользоваться содержимым тайника для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе.

При задержании диверсант оказал вооружённое сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован силовиками.

У него нашли оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МОУ, которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления.