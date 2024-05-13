Пять агентов СБУ приговорены к тюремным срокам в Крыму

В Крыму тюремные сроки получили пять агентов украинских спецслужб, которые передавали СБУ данные о российских войсках в зоне спецоперации на Украине.

Как сообщает ФСБ России, решения Верховного суда Крыма о признании агентов виновными вступили в силу.

Осуждённые — граждане Украины Николай Петровский, Сергей Котов, Иван Козлов, Сергей Арефьев и Александр Заривный.

Они собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС России. Эти сведения использовались для корректировки ударов по российским позициям.

Задержанные приговорены к срокам от 11 до 16 лет лишения свободы.

В апреле ФСБ задержала в Северной Осетии украинского шпиона при попытке пересечь границу.