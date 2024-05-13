Пять агентов СБУ приговорены к тюремным срокам в Крыму
- РИА Новости
Как сообщает ФСБ России, решения Верховного суда Крыма о признании агентов виновными вступили в силу.
Осуждённые — граждане Украины Николай Петровский, Сергей Котов, Иван Козлов, Сергей Арефьев и Александр Заривный.
Они собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС России. Эти сведения использовались для корректировки ударов по российским позициям.
Задержанные приговорены к срокам от 11 до 16 лет лишения свободы.
В апреле ФСБ задержала в Северной Осетии украинского шпиона при попытке пересечь границу.