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Белоусов: надо решить вопросы с обслуживанием участников СВО в медучреждениях

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RT
Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости проработать вопрос об обслуживании участников специальной военной операции в гражданских клиниках.
Белоусов: надо решить вопросы с обслуживанием участников СВО в медучреждениях
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

По словам Белоусова, необходимо решать вопросы с медобслуживанием участников СВО. Зачастую их отправляют из гражданских медучреждений в переполненные госпитали. 

«Я считаю, непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений, отправляют в госпитали, которые часто просто переполнены. Этот вопрос надо решать», — передаёт его слова ТАСС.

Белоусов отметил, что речь идёт в том числе об избыточной бюрократии и бумажной волоките, связанной с подтверждением льгот.

Ранее кандидат на пост министра обороны России прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации профильных комитетов.

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