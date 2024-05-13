Суд в Москве запретил распространение некоторых объявлений «только для славян»

Солнцевский суд Москвы запретил к распространению объявления с пометкой «только для славян» на ряде сайтов.

«Солнцевский районный суд города Москвы признал объявления о вакансиях, размещённых в сети интернет в свободном доступе и требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности, запрещёнными к распространению», — говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как установил суд, объявления противоречат основам правопорядка и «нарушают интересы общества и государства».

Речь идёт о конкретных объявлениях с сайтов bkrs.info, castingy.ru, meetplanet.ru и art.one.