RT в Telegram
Подпишись

Суд в Москве запретил распространение некоторых объявлений «только для славян»

Короткая ссылка
Солнцевский суд Москвы запретил к распространению объявления с пометкой «только для славян» на ряде сайтов.
Суд в Москве запретил распространение некоторых объявлений «только для славян»
  • РИА Новости

«Солнцевский районный суд города Москвы признал объявления о вакансиях, размещённых в сети интернет в свободном доступе и требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности, запрещёнными к распространению», — говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как установил суд, объявления противоречат основам правопорядка и «нарушают интересы общества и государства».

Речь идёт о конкретных объявлениях с сайтов bkrs.info, castingy.ru, meetplanet.ru и art.one.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить