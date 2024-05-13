Матвиенко назвала удачным выбором кандидатуру Белоусова на пост министра обороны

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сочла удачным выбором кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны.

На консультациях по его кандидатуре она отметила, что каждое время «востребует людей с определёнными качествами».

«На мой взгляд, это очень удачный выбор президента Российской Федерации», — сказала спикер Совфеда, добавив, что сенаторы хорошо знают Белоусова.

Матвиенко напомнила о росте бюджета Минобороны за последние годы и отметила, что заказы ведомства должны координироваться с возможностями экономики, а министру обороны нужно находиться во взаимодействии с другими министерствами.

Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, предложение Белоусова на пост главы Минобороны можно расценить как стратегический задел.