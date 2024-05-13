RT в Telegram
Подпишись

Матвиенко назвала удачным выбором кандидатуру Белоусова на пост министра обороны

Короткая ссылка
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сочла удачным выбором кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны.
Матвиенко назвала удачным выбором кандидатуру Белоусова на пост министра обороны
  • РИА Новости

На консультациях по его кандидатуре она отметила, что каждое время «востребует людей с определёнными качествами».

«На мой взгляд, это очень удачный выбор президента Российской Федерации», — сказала спикер Совфеда, добавив, что сенаторы хорошо знают Белоусова.

Матвиенко напомнила о росте бюджета Минобороны за последние годы и отметила, что заказы ведомства должны координироваться с возможностями экономики, а министру обороны нужно находиться во взаимодействии с другими министерствами.

Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, предложение Белоусова на пост главы Минобороны можно расценить как стратегический задел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить