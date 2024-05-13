Член ОП Данюк: такие кадры, как Белоусов, в нынешних обстоятельствах необходимы

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил в беседе с RT, что предложение президента России Владимира Путина назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера, можно расценить как стратегический задел.

«Неоднократно наш президент говорил о том, что сейчас фактически на наших глазах формируется война будущего. Это новые средства поражения, и в этом смысле инновации

и те технологии, которые возникают, должны быть не просто применены и актуальны, наша армия и наш ВПК должны задавать определённый пример и идти всегда впереди, как это всегда было с советских времён, впереди своих конкурентов», — рассказал эксперт.

Помимо этого, он пояснил, что Белоусов максимально лояльный, преданный президенту человек.

«Тот карт-бланш, который дан Белоусову, трудно переоценить просто потому, что представьте, какое доверие есть у Белоусова, если президент назначает его на, наверное, не просто один из самых ответственных, самый ответственный министерский пост, учитывая то, что мы ведём специальную военную операцию, учитывая ту напряжённость, которая существует с нашими западными соперниками», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, аналитик добавил, что Белоусов всегда был не просто государственником в экономике, а часто вступал в противоречия и в борьбу с представителями крупного капитала.

«В этом смысле для Белоусова важнее не прибыли частных капиталистов, а национальные интересы государства, в первую очередь в сфере безопасности. Что касается ещё одного важного фактора, этот человек действительно, наверное, почти что с кристально чистой репутацией», — рассказал эксперт.

По его мнению, такие кадры в нынешних обстоятельствах необходимы.

Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

Как отметили в Кремле, президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».