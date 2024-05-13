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Сенатор Климов объяснил выбор Белоусова на пост министра обороны

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Анастасия Белоусова
Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT предложение президента Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова.
Сенатор Климов объяснил выбор Белоусова на пост министра обороны
  • РИА Новости

«Дело в том, что современные конфликты и современная функция обороны гораздо более сложная по задачам, чем это было даже в конце XX века», — объяснил он.

Также сенатор отметил, что сейчас решается большое количество «производственно-хозяйственных, экономических, финансовых задач для того, чтобы обеспечить ход СВО, да и вообще, чтобы держать наши вооружённые силы на уровне XXI века».

«Очень важно иметь специалиста, который бы помогал эту систему видеть не только исключительно с военного угла, а и во всём многообразии производственно-хозяйственных связей», — заключил он.

Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

Как отметили в Кремле, президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента». 

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