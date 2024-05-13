Сенатор Климов объяснил выбор Белоусова на пост министра обороны
- РИА Новости
«Дело в том, что современные конфликты и современная функция обороны гораздо более сложная по задачам, чем это было даже в конце XX века», — объяснил он.
Также сенатор отметил, что сейчас решается большое количество «производственно-хозяйственных, экономических, финансовых задач для того, чтобы обеспечить ход СВО, да и вообще, чтобы держать наши вооружённые силы на уровне XXI века».
«Очень важно иметь специалиста, который бы помогал эту систему видеть не только исключительно с военного угла, а и во всём многообразии производственно-хозяйственных связей», — заключил он.
Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.
Как отметили в Кремле, президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».