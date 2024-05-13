Правительство поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей

Правительство России поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию проекта заключения. Ранее руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал, для кого могут быть полезны краткосрочные полисы ОСАГО.