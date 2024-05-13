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Правительство поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей

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Правительство России поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции.
Правительство поддержало увеличение лимита выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию проекта заключения.

Ранее руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал, для кого могут быть полезны краткосрочные полисы ОСАГО.

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